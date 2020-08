Tạm đình chỉ công tác đại úy CSGT Quảng Ninh đấm vào mặt người vi phạm

Ngày 12.8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết tạm đình chỉ công tác đại úy Hoàng Văn Sơn (Công an TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) để xác minh về việc cán bộ công an này đã có hành vi đánh, chửi mắng người vi phạm giao thông.