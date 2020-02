Tạm dừng các hoạt động tôn vinh dịp 27.2, tập trung chống dịch Covid-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bộ đã có văn bản gửi sở Y tế 63 tỉnh/thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ đề nghị tạm dừng các hoạt động tôn vinh, biểu dương các tập thể cá nhân đạt danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và các danh hiệu cao quý khác trong dịp Ngày thầy thuốc Việt Nam, 27.2, năm nay.

Các danh hiệu phần thưởng cao quý trên sẽ được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Y tế (có kế hoạch cụ thể sau). Ngành Y tế sẽ thực hiện lồng ghép các hoạt động thi đua, lập thành tích trong chống dịch Covid-19 khi phát động phong trào thi đua tại đơn vị.

Không chủ quan với dịch Covid-19

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, việc phòng, chống dịch Covid-19 đang tiếp tục được triển khai với nhiều biện pháp quyết liệt. Hiện 16 ca mắc cả 16 đã điều trị khỏi và phục hồi. Tuy nhiên, toàn ngành, cũng như các tỉnh, thành và người dân không chủ quan, không để nhiễm mới, nếu có ca nghi ngờ, cần nhanh chóng điều trị cả bệnh nhân Việt Nam và nước ngoài. Cần cung cấp thông tin chính xác minh bạch, kịp thời về dịch bệnh.

Đồng thời, theo ông Tuyên, cần thực hiện nghiêm túc việc giám sát sức khoẻ đi về từ vùng có dịch Trung Quốc , Hàn Quốc. Người đi về từ vùng có dịch bắt buộc phải cách ly 14 ngày.

16/16 bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi và phục hồi, trong đó, 6 bệnh nhân được điều trị tại tuyến huyện Ảnh Liên Châu

Theo báo cáo tại hội nghị này, trong năm 2019, hầu hết các dịch bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm so với năm 2018. Trong đó, viêm màng não do não mô cầu ghi nhận 27 trường hợp mắc, 1 trường hợp tử vong tại Thanh Hóa. So với cùng kỳ năm 2018, số mắc giảm 6 trường hợp, tử vong giảm 1.

Viêm não virus ghi nhận 578 trường hợp, trong đó có 14 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2018, số mắc giảm 23,9%, tử vong giảm 7 trường hợp.

Bệnh tay - chân - miệng (TCM) ghi nhận ở 103.942 trường hợp mắc tại 63 tỉnh, thành phố (48.838 trường hợp nhập viện), trong đó, có 1 trường hợp tử vong. So với năm 2018, số mắc cả nước giảm 18,3%, số nhập viện giảm 20,6%.