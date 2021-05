Tạm dừng tiếp nhận chuyên gia, bán thuốc ho sốt phải có toa

Sáng 6.5, TP. Đà Nẵng tiếp tục phong tỏa một chung cư 12T3 ở đường Bùi Dương Lịch (Q.Sơn Trà) và tiến hành xét nghiệm rộng rãi, điều tra truy vết.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, nhận định nguồn lây bệnh này quá phức tạp; đã 4 - 5 ngày vẫn chưa tìm được nguồn gốc F0.

Đáng chú ý, với nhận định hiện nay người dân đang thiếu cảnh giác về dịch Covid-19 , ông Chinh đã chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn những trường hợp có biểu hiện ho, sốt cần đến ngay cơ sở y tế để xét nghiệm và đề nghị các tiệm thuốc tây không được bán thuốc ho, thuốc sốt nếu không có toa của bác sĩ.

Cũng trong tối qua, Sở Công thương TP.Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động chợ Đống Đa bắt đầu từ 0 giờ ngày 7.5 để phục vụ công tác xét nghiệm Covid -19 và phun thuốc, khử trùng tại chợ do có ca dương tính Covid-19 đã từng nhiều lần đến chợ này mua sắm.

Hạn chế để lọt người từ vùng dịch

Cùng ngày, sau khi xác định một trường hợp dương tính với Covid-19 ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã triệu tập cuộc họp khẩn, sau đó về thôn An Vĩnh để kiểm tra, chỉ đạo ngành chức năng khẩn cấp truy vết, giảm nguy cơ lây lan dịch và tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho cả thôn (32 hộ/224 khẩu). Tỉnh Quảng Ngãi đã truy vết ban đầu 31 trường hợp F1 và đưa đi cách ly tập trung; xác định được danh tính, theo dõi y tế tại nhà 114 trường hợp F2.

Cũng trong chiều qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã ký công văn yêu cầu triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định từ ngày 7.5 đến hết ngày 31.5. Đáng chú ý, tỉnh này tạm dừng tiếp nhận chuyên gia, thân nhân của chuyên gia từ nước ngoài nhập cảnh VN đến Bình Định làm việc từ nay đến hết ngày 31.5.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Chủ tịch UBND TX.Hoài Nhơn quyết định việc thành lập chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đèo Bình Đê; tăng cường hoạt động tại các chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch Covid-19 ở cảng hàng không Phù Cát, ga Quy Nhơn, ga Diêu Trì, ga Bồng Sơn, bến xe Quy Nhơn, cảng Quy Nhơn, cảng Đề Gi, cảng Tam Quan...

Chiều 6.5, UBND H.Chợ Lách (Bến Tre) cho biết đã có quyết định cách ly tại nhà đối với 37 học sinh cùng 2 giáo viên Trường mầm non TT.Chợ Lách trong thời hạn tối thiểu 14 ngày (tức đến hết ngày 18.5). Đây là các trường hợp đã tiếp xúc với con của một nữ cán bộ đang công tác tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Lách.

Nữ cán bộ này đi chơi lễ 30.4 cùng gia đình từ TP.Cần Thơ đến TP.Đà Nẵng trên chuyến bay có một ca dương tính với Covid-19. Nữ cán bộ và gia đình cùng 2 cán bộ khác cùng cơ quan cũng đang phải cách ly tại nhà.

Cùng ngày, ông Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế Bến Tre, cho biết tại H.Mỏ Cày Nam hiện có 207 học sinh cùng 19 cán bộ giáo viên của Trường tiểu học An Định 2 và 34 học sinh, 2 giáo viên Trường mẫu giáo An Định cũng đang tự cách ly tại nhà. Trước đó, Hiệu trưởng Trường tiểu học An Định 2 đi cùng chuyến bay với người từ TP.HCM ra Đà Nẵng về sau xác định dương tính với Covid-19.