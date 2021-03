Tạm giữ 3 nghi phạm trộm chó bắn chết chủ nhà

Liên quan vụ trộm chó bắn chết chủ nhà (Thanh Niên đã thông tin), chiều 29.3, Công an Long An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp Công an H.Tân Hưng tạm giữ hình sự 3 nghi phạm để phục vụ điều tra, gồm: Nguyễn Quốc Trầm (33 tuổi, ngụ H.Cao Lãnh), Nguyễn Văn Chơn (28 tuổi) và Trần Văn Thuận (20 tuổi, cùng ngụ H.Lai Vung, Đồng Tháp).

Bước đầu, nhóm này khai nhận, đêm 26.3 Trầm chạy xe máy chở Chơn dùng chĩa nối với súng xung điện để chích trộm chó. Sau khi bắn được 2 con chó, đến 0 giờ 30 ngày 27.3, tới nhà ông Huỳnh Thanh Hải (44 tuổi, ngụ ấp Cả Bát, xã Vĩnh Lợi, H.Tân Hưng), Trầm nhìn thấy 2 con chó nằm trong sân liền lái xe sát bờ rào để Chơn chích điện

Khi Trầm và Chơn đang bỏ chó vào bao thì ông Hải cùng con là anh Huỳnh Tấn Thành phát hiện chạy đến giật lại và ôm giữ 2 tên trộm. Trong lúc giằng co, Chơn cầm chĩa chích vào hông ông Hải khiến nạn nhân bị điện giật ngã xuống đất. Trầm cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng ông Hải đã tử vong . Trầm bị Công an xã Vĩnh Lợi bắt giữ, còn Chơn gọi điện cho Thuận đến chở về Đồng Tháp trốn.

Đến 12 giờ 30 cùng ngày, Công an H.Tân Hưng phối hợp Công an tỉnh Long An và Công an tỉnh Đồng Tháp bắt Chơn, Thuận tại một nhà nghỉ ở H.Tháp Mười (Đồng Tháp).