TAND tỉnh Bạc Liêu bồi thường oan sai hơn 1 tỉ đồng

Sáng nay (27.5), TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo của các đồng nguyên đơn là vợ và 2 con của ông Bùi Duy Hải (đã mất) kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự, đối với TAND tỉnh Bạc Liêu.

HĐXX phúc thẩm nhận định, 3 đồng nguyên đơn kháng cáo yêu cầu TAND tỉnh Bạc Liêu phải bồi thường thêm hơn 8 tỉ đồng bao gồm các thiệt hại. Tuy nhiên, theo tòa, phía nguyên đơn không cung cấp thêm chứng cứ nào mới và tòa sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các khoản bồi thường nên cấp phúc thẩm không có cơ sở chấp nhận kháng cáo.

Theo diễn biến vụ án, năm 1989, ông Bùi Duy Hải được tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên không phạm tội đối với 3 tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”, “vu khống”.

Năm 1991, ông Bùi Duy Hải chết nên năm 2018, vợ và 2 con ông Hải có đơn yêu cầu cơ quan thẩm quyền giải quyết bồi thường thiệt hại cho ông Hải. Song giữa các đồng nguyên đơn và TAND tỉnh Bạc Liêu không thỏa thuận được số tiền bồi thường nên các đồng nguyên đơn khởi kiện ra tòa án.

Tháng 5.2019, TAND tỉnh Bạc Liêu xử sơ thẩm, buộc chính tòa này bồi thường hơn 1,1 tỉ đồng cho các đồng nguyên đơn, gồm các khoản: số ngày ông Hải bị tam giam 3 năm 7 tháng 5 ngày và không bị tạm giam đến ngày được tuyên vô tội, tương đương hơn 488 triệu đồng; thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút là hơn 259 triệu đồng; tổn thất tinh thần cho vợ và các con ông Hải, tương đương 10 tháng lương cơ sở là gần 14 triệu đồng; chi phí soạn thảo, gửi đơn khiếu nại, chi phí ăn ở đi lại là hơn 330 triệu đồng; chi phí thăm nuôi gần 13 triệu đồng.

Đối với một số yêu cầu bồi thường khác như thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm… theo HĐXX, do các đồng nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ chứng minh nên HĐXX sơ thẩm và phúc thẩm không xem xét.