Tăng cường đoàn kết quốc tế, ứng phó hiệu quả với đại dịch

Tham dự khóa họp có Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, gần 150 lãnh đạo ngành y tế các quốc gia thành viên và 15 khách mời đặc biệt là lãnh đạo nhà nước, chính phủ các nước.

Phát biểu tại khóa họp, Thủ tướng đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc tới chính phủ và nhân dân các nước vì những mất mát to lớn do đại dịch Covid-19 gây ra; gửi lời cảm ơn và tri ân tới tất cả y bác sĩ, những người trên tuyến đầu phòng, chống dịch vì sức khỏe và sự an toàn của mọi người dân.