Tăng cường thanh tra an toàn lao động tại các địa phương

Bộ LĐ-TB-XH vừa có văn bản gửi UBND các địa phương và một số bộ, ngành đề nghị tăng cường quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), sau khi nhiều vụ tai nạn lao động (LĐ), sự cố mất an toàn LĐ động xảy ra gần đây.

Theo đó, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung nguồn lực cho công tác quản lý ATVSLĐ nhằm bảo vệ sức khỏe , tính mạng của người LĐ; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng LĐ, người LĐ về ATVSLĐ. Đồng thời, tăng cường thanh tra chuyên đề về ATVSLĐ, đặc biệt trong lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn LĐ; công khai thông báo vi phạm trong công tác ATVSLĐ trên phương tiện thông tin đại chúng; xử lý nghiêm những vi phạm về an toàn LĐ, các vụ tai nạn nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người do vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn về ATVSLĐ; quản lý chặt chẽ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn LĐ.