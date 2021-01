Tăng diện tích xanh, cần sự cương quyết của chính quyền

Bạn đọc (BĐ) Lanh nhận xét: “Diện tích cây xanh đầu người tại TP.HCM hiện chỉ bằng... 1/16 so với Singapore . Đúng là quá ít”. Nhiều BĐ khác khi so sánh diện tích mảng xanh của TP.HCM với Singapore đã đòi hỏi TP.HCM phải nâng cao hơn nữa diện tích mảng xanh của TP. Trong khi đó, BĐ Trữ viết: “Tại sao Phú Mỹ Hưng, Vinhomes Central Park... làm được mà những nơi khác ở TP.HCM không làm được? So sánh với Singapore đâu chi cho xa. Hãy đến ngay Phú Mỹ Hưng, Vinhomes Central Park học tập mà làm ngay”.