Tang thương miền Trung: Những tiếng kêu cứu trong đêm

Hàng cứu trợ của Báo Thanh Niên sẽ thả từ trực thăng Trưa 18.10, sau nhiều giờ di chuyển, đoàn cứu hộ của H.Hướng Hóa đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở đất ở thôn Tà Rùng (xã Húc, H.Hướng Hóa, Quảng Trị), nơi có 6 người trong một ngôi nhà bị đất đá sạt lở vùi lấp mất tích xảy ra lúc 17 giờ chiều 17.10 (Thanh Niên đã thông tin). Ông Lê Minh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, cho biết trưa qua, thi thể 6 người trong ngôi nhà này đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai. Công tác xử lý hiện trường gặp rất nhiều khó khăn do lượng đất đá khổng lồ từ vách núi phía sau nhà đổ ụp xuống. Trong khi đó, ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết tối 17.10, chính quyền xã Hướng Việt (H.Hướng Hóa) nhận tin báo có 7 người dân đi làm rẫy bị mất liên lạc liền cử tổ cán bộ xã gồm 7 người đi tìm kiếm. Trên đường đi, do gặp lũ lớn bất ngờ, thượng úy Trương Văn Thắng (công an viên xã Hướng Việt) trong tổ tìm kiếm cứu nạn đã tử vong; 2 người khác bị thương nặng gồm Chủ tịch UBND xã và Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã; 4 người còn lại trong tổ tìm kiếm cứu nạn bị thất lạc nhưng an toàn, mãi đến trưa qua (18.10) mới liên lạc được. Trong khi đó, nhóm 7 người dân đi rẫy hiện vẫn đang mất tích. Theo ông Hà Sỹ Đồng, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận hiện trường, vì xã Hướng Việt nằm ngay sau xã Hướng Phùng (hiện trường sạt lở làm 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 bị vùi lấp) trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây, có rất nhiều điểm sạt lở. Cũng theo ông Hà Sỹ Đồng, hiện xã Hướng Việt có hơn 10 người chết và mất tích do mưa lũ, hàng trăm hộ dân với khoảng 500 nhân khẩu bị chia cắt. “Người dân đang đói và rét, thiếu rất nhiều nhu yếu phẩm nếu mưa lớn tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Chúng tôi đã đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ trực thăng để ứng cứu, hỗ trợ người dân và công tác cứu hộ”, ông Đồng nói. Thông tin từ trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết đã có chủ trương điều 2 trực thăng bay vào khu vực có người mất tích cũng như các khu dân cư bị cô lập ở Hướng Việt để thả nhu yếu phẩm, thuốc men... Ngay trong đêm 18.10, Báo Thanh Niên đã bàn giao 400 thùng mì tôm đầu tiên cho Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 thuộc lực lượng Phòng không - Không quân tại sân bay Phú Bài làm nhiệm vụ thả hàng cứu trợ vào sáng sớm 19.10 đến người dân tỉnh Quảng Trị đang bị cô lập vì mưa lũ tang thương. Hoàng Sơn