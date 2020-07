Tạo “sân chơi” bình đẳng, minh bạch trong đấu giá tài sản thi hành án dân sự

Do mâu thuẫn tình cảm, một người đàn ông 41 tuổi (ngụ H.Tân Thạnh, Long An) sát hại người tình lớn hơn 7 tuổi tại Đồng Tháp rồi bỏ trốn. Vài giờ sau khi gây án, nghi phạm bị công an bắt khẩn cấp.