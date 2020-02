Táo tợn thuê ô tô đi cướp giật tài sản của du khách

Chiều 24.2, Công an H.Lạc Dương (Lâm Đồng) đưa nghi can Trần Vương Phong (25 tuổi, quê Nam Định) đến quốc lộ 27C để dựng lại hiện trường và tìm tang vật vụ án Phong thuê ô tô chạy trên quốc lộ 27C, giả vờ dừng lại hỏi đường rồi táo tợn dùng dao uy hiếp để cướp tài sản của du khách

Tin ban đầu cho biết, sáng 24.2, Trần Vương Phong (25 tuổi, quê Nam Định, tạm trú tại xã Đạ Sar, Lạc Dương) đến một cơ sở cho thuê ô tô tại TP.Đà Lạt thuê xe ô tô BS 49A - 299...

Nhận được thông tin, lúc 11 giờ 30, Công an H.Lạc Dương và các trinh sát Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Phong khi nghi can xuất hiện tại cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P7, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng)