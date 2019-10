Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Ngày 26.10, tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng , Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Phước cùng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng ở Phú Riềng và Ngày Truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28.10.1929 - 28.10.2019).

Các đại biểu lãnh đạo Trung ương và địa phương về dự lễ Ảnh: Hoàng Giáp

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cần phát triển lớn mạnh thành một Tập đoàn kinh tế công - nông nghiệp có quy mô lớn của Việt Nam và khu vực, trên quan điểm phát triển bền vững, gắn liền với 3 khía cạnh: Phát triển kinh tế Bảo vệ môi trường - Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.



Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm được làm từ cao su của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt nam Ảnh: Hoàng Giáp

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng 4 câu thơ cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhân dịp được trao Huân chương Lao động hạng nhất Ảnh: Hoàng Giáp

Theo Phó thủ tướng, cùng với đó, tập đoàn cần nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị của sản phẩm; nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả doanh nghiệp, tạo nguồn vốn để phát triển; đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên và người lao động ngày càng tốt hơn; Chủ động hội nhập quốc tế, kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và quốc phòng an ninh.

“Tiếp tục rà soát quy hoạch, sử dụng đất phải mang lại giá trị gia tăng cao. Tuyệt đối không để đất đai bị hoang hóa, khai thác sử dụng không hiệu quả, tham nhũng”, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất Ảnh: Hoàng Giáp

Dịp này, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất . Công đoàn cao su Việt Nam cùng 15 tập thể, cá nhân thuộc tập đoàn cũng được trao tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng nhất, nhì và ba.

Ngoài ra, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng cờ thi đua Đơn vị Xuất sắc trong triển khai phong trào Tôi yêu tổ quốc tôi, nhiệm kỳ 2014 - 2019 cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong triển khai phong trào Tôi yêu tổ quốc tôi, nhiệm kỳ 2014 - 2019 Ảnh: Hoàng Giáp

Cũng tại buổi lễ, bài hát “Cao su Việt Nam” của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn được chọn là bài hát truyền thống của Ngành Cao su Việt Nam.