Tập trung chữa trị bệnh nhân Covid-19

Bảo vệ chặt khu công nghiệp để sản xuất an toàn Trước đó, trong chiều tối ngày 10.7 và sáng 11.7, Thủ tướng đã đi kiểm tra, động viên, đôn đốc công tác phòng chống dịch, duy trì sản xuất kinh doanh tại Long An, Tây Ninh. Tại 2 địa phương này, Thủ tướng đặt ra yêu cầu chống dịch phải thành công và không để lây nhiễm ra cộng đồng, không để dịch bệnh xâm nhập sâu vào nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp; đảm bảo an toàn cho sản xuất; quan tâm, thực hiện ngay việc hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, người mất việc làm, người yếu thế, lao động tự do... Đức Nguyễn - Giang Phương