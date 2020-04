Tây bắc Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ nắng nóng 38 độ C

Chiều 18.4, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày hôm nay (19.4), nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở khu vực tây bắc Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C. Dự báo từ ngày 20 - 22.4 , nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở phía tây Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ ngày 19.4, nắng nóng cũng sẽ mở rộng ra các tỉnh miền Tây Nam bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ở các tỉnh phía đông Bắc bộ, từ ngày 20.4 sẽ có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35 độ C.