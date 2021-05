Tây Ninh: 25 thanh thiếu niên hẹn nhau qua Facebook tụ tập đua xe trái phép

Ngày 21.5, Công an TP.Tây Ninh , tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang lập hồ sơ xử lý đối với nhóm 25 thanh thiếu niên về hành vi tập đua xe và tham gia cổ vũ đua xe trái phép.

Trước đó, vào lúc 3 giờ 15 phút, ngày 21.5.2021, trên tuyến đường ĐT 784, đoạn từ ngã tư Tân Bình đến ngã tư Đại Đồng, thuộc KP.Ninh Bình, P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP.Tây Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh tổ chức chốt chặn. Lực lượng công an đã bắt quả tang 25 thanh thiếu niên tụ tập đua xe và tham gia cổ vũ đua xe mô tô tốc độ cao, nẹt pô, biểu diễn làm mất an ninh trật tự.

Công an TP.Tây Ninh đã tạm giữ 25 xe mô tô các loại có phân khối lớn đã thay đổi hình dạng, cấu tạo máy, bộ phận giảm thanh… Nhóm thanh thiếu niên độ tuổi từ 14-21 tuổi đến từ nhiều địa phương như TX.Hòa Thành, H.Tân Châu, Dương Minh Châu , Tân Biên, Gò Dầu, TP.Tây Ninh, và H.Củ Chi (TP.HCM)...