Tây Ninh: Phát hiện và cách ly 32 người Trung Quốc tại huyện biên giới

Người Trung Quốc bị kiểm tra ẢNH: NGỌC HÀ Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 17.3, tại tỉnh lộ 786 thuộc ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, H.Bến Cầu, Đội An Ninh và đội CSGT Công an H.Bến Cầu phát hiện 3 ô tô có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

32 người Trung Quốc đã được đưa đi cách ly y tế ẢNH: NGỌC HÀ Tại thời điểm này, trên 3 ô tô do 3 người Việt điều khiển chở 32 người Trung Quốc . Lực lượng Công an tiến hành lập biên bản vụ việc.

Bước đầu làm việc, công an xác định 3 tài xế gồm Nguyễn Trịnh Hoài Phúc (27 tuổi, ngụ An Giang) lái xe taxi BS 50LD - 077.78 chở 7 người Trung Quốc. Xe taxi thứ 2 BS 50LD - 062.98 do tài xế Trần Phan Vinh (41 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) điều khiển chở 7 người Trung Quốc. Xe thứ 3 là xe dịch vụ 16 chỗ, BS 51B - 503.01 do Dương Tuấn Phong (35 tuổi, ngụ Đồng Tháp) điều khiển chở 18 người Trung Quốc.

Cả 3 xe kể trên rước nhóm người Trung Quốc ở TP.HCM, chở đến chợ Hòa Bình thuộc xã Thành Long , H.Châu Thành và sẽ có người đến đón. Trên đường đi thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Hiện 32 người Trung Quốc và 3 tài xế người Việt đang được đưa đi cách ly y tế theo quy định.