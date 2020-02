Té ngửa với chiêu trò của kẻ lừa tình giả danh trung tá công an

Liên quan đến vụ Hồ Thanh Ngân giả danh trung tá công an, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Ngô Thanh Hòa, Trưởng công an thành phố Đồng Xoài, Bình Phước cho biết sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, công an phát hiện Hồ Thanh Ngân (36 tuổi, quê huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) tự xưng mình là "trung tá công an Lê Văn Mạnh", lừa tình lừa tiền nhiều phụ nữ.

Khi lực lượng cảnh hình sự Công an Đồng Xoài khám xét tại căn nhà Ngân thuê để ở và tại nhà của một số “người tình”, nhiều người dân bất ngờ khi biết "trung tá công an Lê Văn Mạnh, Trưởng phòng Công an của Bộ Công an" hàng ngày vẫn cà phê, ăn nhậu, chuyện trò rôm rả lại là... đồ "dỏm".

Màn kịch siêu hạng giả danh trung tá công an để lừa tình, lừa tiền

Theo chia sẻ của một số người dân sống lân cận những nơi Ngân thuê ở, kể cả những "người tình" của Ngân, thì Ngân thường chỉ ở mỗi nơi một thời gian ngắn, sau đó Ngân thường xuyên thông báo "đi công tác".

Giấy chứng minh Công an nhân dân được Ngân cất dấu khá kỹ, nhưng cũng đã được lực lượng hình sự tìm ra Hoàng Giáp

“Nhiều khi ban ngày, có khi nửa đêm nghe Mạnh (tức Ngân) điện thoại nói chuyện bắt bớ, chỉ đạo anh em trong ngành này nọ, rồi quen biết rất nhiều người trong ngành công an, nên ai cũng tưởng thật.” anh T. (ngụ Đồng Xoài, một người từng nhiều lần tiếp xúc với Ngân) nói.

Chứng minh Công an nhân dân giả của Ngân Hoàng Giáp

Với sự “tự tin”, Ngân thường giới thiệu cho nhiều người dân tại Đồng Xoài và huyện Đồng Phú, những nơi Ngân từng ngụ, mình là Trưởng phòng Công an của Bộ Công an, quản lý hơn 20 người và 64 tỉnh thành. Ngân cũng giải thích mình "hiện đang đi công tác tại Bình Phước".

Không ít phụ nữ rơi vào "lưới tình" của trung tá “dỏm”, bị Ngân lừa cả tình lẫn tiền , trong đó có 1 phụ nữ bị lừa đến 170 triệu đồng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên địa bàn Đồng Xoài chỉ trong khoảng 1 năm trở lại đây đã có 3 sự việc liên quan đến hành vi giả danh lực lượng công an thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Với tên giả, giả danh lực lượng công an, Ngân đã lừa đảo tình và tiền của nhiều phụ nữ Hoàng Giáp

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Ngô Thanh Hòa khẳng định: “Các đối tượng giả danh lực lượng công an thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đáng chú ý là hành vi lừa đảo , đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng công an nói chung cũng như lực lượng Công an tỉnh Bình Phước, Công an TP. Đồng Xoài nói riêng”.

Hồ Thanh Ngân giả danh là "trung tá công an Lê Văn Mạnh" Ảnh: Công an cung cấp

“Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các đối tượng này. Qua đây chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền các vấn đề này, để làm sao nâng cao được cảnh giác của người dân, kịp thời, chủ động phát hiện các đối tượng nghi vấn để thông báo cho lực lượng Công an gần nhất để phối hợp, xử lý.” thượng tá Ngô Thanh Hòa chia sẻ thêm khi nhắc đến trường hợp Hồ Thanh Ngân giả danh trung tá công an.