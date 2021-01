Thẩm mỹ “chui” hoành hành

Thời gian gần đây, cơ sở thẩm mỹ “chui” nở rộ như nấm ở TP.HCM và một số tỉnh, thành gây ra hàng loạt trường hợp tai biến nguy hiểm đến tính mạng của khách hàng. Đáng nói, loại hình trái phép này quảng bá công khai trên mạng xã hội , hoạt động ì xèo như thách thức cơ quan chức năng. Nghiêm trọng hơn, lợi dụng cận tết, nhiều cơ sở thẩm mỹ “chui” đánh vào tâm lý khách hàng muốn làm đẹp nhanh kịp ăn tết khiến không ít nạn nhân sập bẫy, tiền mất tật mang....

“Làm đi, làm còn kịp ăn Tết”

Trưa 21.12.2020, qua mạng xã hội, PV Thanh Niên dễ dàng đặt lịch hẹn tư vấn làm đẹp tại một cơ sở thẩm mỹ “chui” nằm trong hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Đến nơi, mặt tiền của căn nhà lầu là quán nướng, gắn bảng “cho thuê phòng”. Chúng tôi liên lạc số điện thoại “chủ cơ sở thẩm mỹ” thì được một người ra đón, đưa lên căn phòng ở lầu 2. Căn phòng rộng khoảng 30 m2, có dán bảng Tâm Beauty & Clinic; bên trong đặt 3 giường spa với đèn chiếu sáng, hai khay đựng kim tiêm, thuốc sát trùng, bông băng và sọt rác đựng găng tay đã qua sử dụng. Có 2 túi giấy lớn đựng toàn kim tiêm đã qua sử dụng, kế đó là kệ chất đầy hộp filler (chất làm đầy - PV). Biết chúng tôi có nhu cầu nâng mũi, 3 người nữ nhiệt tình tư vấn: “Bên mình đáp ứng mọi yêu cầu làm đẹp của chị em từ tiêm filler, nhấn mí, nâng mũi, tạo dáng môi... Muốn nâng mũi thì có nâng mũi bằng collagen và bằng sụn. Mũi như này (chỉ vào PV) thì nên nâng bằng chỉ, với giá 7 triệu đẹp liền luôn. Sau 4 - 5 năm chỉ tan hẳn thì quay lại đây nâng bằng sụn giá 15 triệu, bên chị nhận hết”. Vừa nói cô nhân viên vừa cho chúng tôi xem hình ảnh của các khách đã làm trước đó, trên má có dán logo tên “Quyên” kèm số điện thoại. Để trấn an khách, nhân viên khác nói thêm: “Nâng mũi bằng chỉ rất nhẹ nhàng, chỉ có 2 mũi kim nhỏ xíu”.

Qua vài câu tư vấn, 3 người này hối thúc: “Nếu làm bây giờ thì 20 phút là xong, không cần nằm nghỉ, có thể kịp về đi làm ca chiều. Còn không thì phải đặt lịch và chờ. Làm đi, làm còn kịp ăn tết”.

Giả danh bác sĩ khoa thẩm mỹ Tất cả các cơ sở thẩm mỹ mà Thanh Niên đề cập ở trong bài, Sở Y tế TP.HCM cho biết không nơi nào được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ , mà chỉ là những nơi chăm sóc ngoài da. Còn lãnh đạo BV An Sinh xác nhận với PV Thanh Niên từ trước đến nay BV không có bác sĩ nào tên T.T.M.Y, càng không có bác sĩ T.T.M.Y làm thẩm mỹ. Duy Tính

Chỉ sau khoảng 5 phút tư vấn, ông H. nói chúng tôi có thể vào phòng mổ nâng mũi ngay vì còn lịch hẹn với khách ở Hà Nội. Rồi ông phán luôn: “Nhìn trẻ khỏe như vầy chắc không có bệnh gì đâu phải không? Xuống quầy tiếp tân khai báo y tế và có thể vào phòng phẫu thuật nâng mũi luôn (!?)”.

Thẩm mỹ kiêm “nạo” xoang

Tối 19.12.2020, chúng tôi đến một cơ sở thẩm mỹ ở một con hẻm đường Bàu Cát 8, P.14, Q.Tân Bình để nghe tư vấn. Chủ cơ sở xưng tên T.T.M.Y (sinh năm 1993) và tự giới thiệu từng là “bác sĩ” ở Khoa Thẩm mỹ của Bệnh viện (BV) An Sinh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Nghe chúng tôi nói muốn nâng mũi để kịp ăn tết thì Y. lấy ra một xấp ảnh khách hàng đã làm thẩm mỹ, đon đả giới thiệu. “Nhưng đẹp, an toàn và bền nhất thì phải làm mũi sụn. Chị nâng bán cấu trúc và bọc megaderm (mô da nhân tạo - PV) thì đang có chương trình giảm giá cuối năm từ 25 triệu đồng còn 15 triệu đồng”, người này gạ gẫm. Để thuyết phục khách, Y. đưa một tấm ảnh, rồi nói: “Bạn này mới học lớp 10 mà mũi xấu quá nên năn nỉ chị làm cho, bây giờ đẹp ngất ngây”. Chúng tôi tò mò: “Chưa đủ 18 tuổi làm thẩm mỹ sau này có ảnh hưởng không” thì Y. ấp úng: “Không em, bé nó còn trẻ, cơ bản nếu mình làm nhẹ nhàng, không can thiệp vào cấu trúc nhiều quá thì không ảnh hưởng gì”.

Tiếp đó, Y. gọi một nữ nhân viên ra minh chứng: “Bé này chưa đến 18 tuổi nè, lúc trước xin vào làm ở chỗ của chị nhưng mắt xấu quá, chị cũng cắt mí cho”. Thêm một trường hợp khác được Y. giới thiệu: “Bạn này muốn cắt mí nhưng mắt có tật từ nhỏ nên khi đi vào BV mắt bác sĩ không đồng ý cho cắt, xong sang đây chị cắt cho luôn”.

Y. còn khẳng định với chúng tôi: “Tiệm mới mở được 3 tháng nhưng trước đó đã làm 5 - 6 năm bên Q.12 rồi. Công nghệ và vật liệu cao cấp hơn cả các bệnh viện thẩm mỹ quốc tế ở trung tâm thành phố. Nhiều khách trong quá trình làm, nếu mà có xoang thì trong lúc làm chị sẽ nạo lấy ra cho luôn”... và cuối cùng khuyên khách nên đặt cọc trước để giữ giá khuyến mãi rồi tính lịch làm sau. “Ngoài làm ở spa, chị còn ra Hà Nội làm cho khách. Khi ra đó, chị mượn spa của một người bạn để làm rồi nhờ bạn chị cắt chỉ, bảo hành cho khách luôn.

Làm xong chị lại bay vào, tay nghề chị cao nên không lo khách có vấn đề biến chứng gì”, Y. tuyên bố.

“Ở đây công nghệ còn mới hơn ở BV quốc tế”

Ngày 21.12.2020, PV Thanh Niên trong vai khách hàng đến một cơ sở thẩm mỹ trên đường Hòa Bình (P.5, Q.11) và cũng được chủ cơ sở tên T. tư vấn làm mũi với giá ưu đãi, công nghệ “tiên tiến sánh ngang các BV thẩm mỹ quốc tế”. “Cơ sở này luôn cập nhật những kỹ thuật mới nhất. Công nghệ trước đây cắt nhiều làm tổn thương mô nhiều. Còn bây giờ chỉ khoan thôi, không cắt nữa nên không gây tổn thương, không sưng bầm nhiều. Ở đây công nghệ còn mới hơn ở BV quốc tế. Mình còn phải sửa lại mấy ca hư từ các BV đó chuyển qua”, T. khoe. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập việc xem sụn trước khi làm phẫu thuật nâng mũi thì T. tìm cách né tránh và tìm trên các trang bán hàng điện tử hình sụn nhân tạo đưa ra cho khách xem trước.

Sau đó, T. cho chúng tôi xem bảng giá nâng mũi trải dài từ 9 - 30 triệu đồng và cho biết đang có chương trình giảm giá 50%. “Chỉ lâu ở thủ tục giấy tờ làm thôi chứ mổ chừng 30 phút là xong. Giấy tờ gồm: giấy tư vấn, biên bản bảo hành trọn đời, giấy bệnh án. Mỗi bên giữ 1 bản”, T. nói. Khi chúng tôi hỏi giấy bệnh án là gì thì chủ cơ sở giải thích đó là giấy kê khai xem em có bệnh gì không mà không cần đi xét nghiệm gì ở các cơ sở y tế. (còn tiếp)