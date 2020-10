Thảm nạn ở vùng cao Quảng Nam: Những giây phút giải cứu sinh tử

Tối 30.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó chủ tịch UBND H.Phước Sơn, cho biết việc giải cứu trực tiếp do chính công nhân của Nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 thực hiện. “Nhiều công nhân đã an toàn ra ngoài, việc giải cứu sẽ tiếp tục diễn ra vào những ngày tới”, ông Quảng nói. Hôm nay (31.10), đoàn công tác của UBND H.Phước Sơn sẽ vào xã Phước Kim (H.Phước Sơn) cứu trợ lương thực cho bà con bị chia cắt do bão lũ. Trong khi đó, việc tìm kiếm người mất tích ở xã Phước Lộc (cùng huyện) còn khó khăn. Vì vậy, việc tìm kiếm hiện sẽ do lực lượng địa phương trực tiếp đảm nhận. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng đã tiếp cận được các công nhân bị mắc kẹt. Đến chiều tối qua, có 80 công nhân đã ra ngoài an toàn, sức khỏe đều ổn định. Những người còn mắc kẹt cũng đang ở vị trí an toàn, lương thực thực phẩm đã đủ để có thể sử dụng trong thời gian khoảng 15 ngày. Trước đó, lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng sử dụng ròng rọc để chuyển lương thực, nhu yếu phẩm vào cho những người bị cô lập vì họ đã cạn kiệt lương thực và thông báo cầu cứu. Ngay sau đó, lực lượng này đã thực hiện việc cột dây cáp, để sáng nay 31.10 tiếp tục tiếp tế qua đường dây cáp này. Trác Rin - Mạnh Cường