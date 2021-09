Thâm nhập đường dây bán thuốc điều trị Covid-19 cấm lưu hành

Phá nhiều đường dây nhập lậu thuốc điều trị Covid-19 từ Trung Quốc

Ngày 10.9, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an phối hợp với PC03 Công an TP.HCM, Công an Q.8 triệt phá, thu giữ lô thuốc điều trị Covid-19 nhập lậu từ Trung Quốc (TQ), đường dây do Tham Vĩ Điệp (Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Toyo) cầm đầu. Cụ thể, công an bắt quả tang ô tô tải (BS 51D - 483.90) do Trần Văn Hoàng (38 tuổi, quê Kiên Giang) lưu thông trên địa bàn Q.8 chở 400 hộp thuốc nhãn hiệu TQ được gọi là “Liên Hoa Thanh Ôn”. Toàn bộ số thuốc chưa được phép lưu hành và không có hóa đơn chứng từ. Loại thuốc này được quảng cáo là điều trị Covid-19 và đang bán lén lút cho người dân trong nước. Số hàng này chuyển từ kho của Công ty Toyo (trụ sở P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân). Khám xét kho hàng của công ty, công an phát hiện thêm 9.200 hộp thuốc cùng loại.

Chiều 25.8, PC03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đức Thuận (46 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Dương Quốc Chính (61 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Thị Kim Tuyến (50 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh”. Khám xét khẩn cấp tại 3 địa điểm là nơi sản xuất, tàng trữ, buôn bán thuốc tân dược giả tại các quận: Phú Nhuận, Tân Bình, Q.8, công an phát hiện khu vực sản xuất thuốc giả là nhà vệ sinh dơ bẩn, thuốc để ngay dưới nền nhà. Công an phát hiện có 150 hộp thuốc điều trị Covid-19 hiệu Terpincodein.

Đánh giá về tình hình mua bán thuốc điều trị Covid-19 giả ngoài thị trường, theo C03, thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 ở TP.HCM và các tỉnh phía nam diễn biến phức tạp, một số băng nhóm tội phạm nhập lậu các loại thuốc điều trị bệnh Covid-19 từ TQ về VN để buôn bán, thu lợi bất chính.

Ngọc Lê