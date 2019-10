Thẩm phán, giảng viên bị 'bắt': Điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan

Ngày 2.10, Công an TP.HCM thông tin về việc khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Hoàng Tùng (28 tuổi, giảng viên Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) và Nguyễn Hải Nam (45 tuổi, Phó chánh án TAND Q.4) về hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Trước đó, ngày 1.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Hoàng Tùng và Nguyễn Hải Nam cùng về hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác” xảy ra tại nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM). Đồng thời, cơ quan công an ra lệnh khám xét chỗ ở của Lâm Hoàng Tùng