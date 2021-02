Thăng quân hàm cho thiếu tá công an hy sinh khi vây bắt nghi phạm vận chuyển ma túy

Ngày 8.2, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an), đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho người thân thiếu tá Vi Văn Luân, về việc thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá cho thiếu tá Vi Văn Luân (40 tuổi, cán bộ Công an xã Pù Nhi, H.Mường Lát, Thanh Hóa; hy sinh khi vây bắt nghi phạm vận chuyển ma túy hôm 6.2).

Đại tá Phạm Quang Tuyển cũng đã trao số tiền 50 triệu đồng, trích từ quỹ “ Nghĩa tình đồng đội ” của Bộ Công an, cho người thân trung tá Vi Văn Luân.

Trung tá Vi Văn Luân hy sinh khi vây bắt nghi phạm vận chuyển ma túy ẢNH PHÚC NGƯ

Sáng 8.2, Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an H.Mường Lát, chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức lễ an táng trung tá Vi Văn Luân tại nghĩa trang TT.Mường Lát (H.Mường Lát).

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 19 giờ ngày 6.2, trung tá Vi Văn Luân cùng 2 cán bộ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự - kinh tế - ma túy Công an H.Mường Lát, và 2 cán bộ thuộc Công an xã Mường Lý, Công an xã Mường Chanh (đều thuộc H.Mường Lát) tổ chức mật phục, truy bắt nhóm nghi phạm vận chuyển trái phép ma túy từ địa bàn bản Tà Cóm (xã Trung Lý) sang bản Mau (xã Mường Lý, H.Mường Lát).

Khi tổ công tác phát hiện nhóm nghi phạm đang qua địa bàn bản Mau và tiến hành truy bắt thì nhóm nghi phạm vận chuyển ma túy đã chống trả quyết liệt. Một đối tượng đã sử dụng súng bắn về phía tổ công tác khiến trung tá Vi Văn Luân trúng đạn.

Đại tá Phạm Quang Tuyển trao quyết định cho người thân trung tá Vi Văn Luân ẢNH PHÚC NGƯ Đồng đội đã đưa trung tá Luân đến Trung tâm Y tế H.Mường Lát sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa H.Mường Lát cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, trung tá Luân đã hy sinh tối cùng ngày.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, cuộc vây bắt, triệt xóa tụ điểm ma túy trên nằm trong k