Thanh Hóa khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan đến BN 4694

Chiều 23.5, một lãnh đạo Công an H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa cho biết, sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Ngọc Lặc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại xã Minh Sơn (H.Ngọc Lặc).

Một trong những cơ sở để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Ngọc Lặc khởi tố vụ án là dựa vào tin báo về tội phạm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Ngọc Lặc và kết quả điều tra bước đấu xác định có dấu hiệu của tội phạm.Cũng theo vị lãnh đạo Công an H.Ngọc Lặc, cơ quan chức năng mới khởi tố vụ án để điều tra, chưa khởi tố bị can.