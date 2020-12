Thanh Niên 35 năm phát hành số đầu tiên: Từ cậu bé mồ côi đến sinh viên trường y

Giở lại e-mail một ngày tháng 11 năm 2016, Nhật viết: “Niềm hạnh phúc của một đứa trẻ là được cha mẹ thương yêu và chăm lo cho mình trong cuộc sống. Nhưng cũng biết bao số phận của những đứa trẻ không biết ba mẹ mình là ai hay những đứa bé không may mất đi cha, mẹ trong cuộc đời. Và con cũng là một trong những số phận đó. Năm 2002, ba con qua đời do bị tai nạn giao thông , một mình mẹ phải bươn chải để nuôi 4 chị em. Lúc ba mất con chỉ mới vào lớp một, lúc đó con chưa ý thức được sự khó khăn về con đường học vấn phía trước, khi chỉ có mẹ là người trụ cột duy nhất. Vào năm 2009, mẹ con qua đời do căn bệnh ung thư quái ác. Lúc này con là cậu bé 12 tuổi, ngồi bên quan tài của mẹ mà không rơi được giọt nước mắt, khi nhìn chị đầu bị tàn tật, em út thì còn đang ngơ ngác ngủ bên cạnh!”.