Thanh tra Chính phủ trả lời khiếu nại về Thủ Thiêm: '5 khu phố 3 phường' không nằm ngoài ranh quy hoạch

Theo TTCP, việc xác định vị trí, ranh giới, số thửa đất của các hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường, được căn cứ vào hồ sơ, tài liệu gồm: bộ bản đồ do ông Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, cung cấp; 2 bản đồ quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm do các cơ quan của TP.HCM cung cấp, bản đồ hành chính Q.2 và vị trí thửa đất trên thực tế của các hộ dân.

Kết quả kiểm tra của TTCP cho thấy: Quyết định số 255/QĐ-UB-QLĐT của UBND TP.HCM được ban hành sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm tại Quyết định số 367/TTg ngày 4.6.1996 và văn bản này không phải là căn cứ để xác định ranh quy hoạch, thu hồi và giao đất của KĐTM Thủ Thiêm.

Mặt khác, theo quy định tại điều 5 Nghị định số 61/CP ngày 5.7.1994 của Chính phủ: “Nhà nước thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê phần diện tích đang được thuê để người mua nhà ở có điều kiện cải thiện chỗ ở, trừ các loại nhà thuộc khu vực quy hoạch xây dựng các công trình khác”. Tuy nhiên, sơ đồ tỷ lệ 1/10.000 quy hoạch khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Q.2 kèm theo Quyết định số 255 của UBND TP.HCM đã không cập nhật, mà vẫn bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trong phạm vi quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm theo Quyết định số 367/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hơn nữa, diện tích theo sơ đồ kèm theo Quyết định số 255 (khoảng 540 ha) nhỏ hơn diện tích quy hoạch theo Quyết định số 367 (khoảng 637 ha), mà đúng ra diện tích theo sơ đồ kèm theo Quyết định số 255/QĐ-UB-QLĐT phải tương ứng với diện tích quy hoạch theo Quyết định số 367.

“Việc người dân căn cứ vào những việc làm không đúng của UBND TP.HCM về sơ đồ khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Q.2 kèm theo Quyết định số 255 của TP để khiếu nại về ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm là không có cơ sở để xem xét giải quyết”, TTCP khẳng định.

Đồng thời, TTCP cho rằng Quyết định số 13585/KTST-QH ngày 16.9.1998 của Kiến trúc sư trưởng TP.HCM phê duyệt quy hoạch chi tiết KĐTM Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2.000 có sự sai sót về vị trí giới hạn. Cụ thể: quyết định nêu phía bắc giáp sông Sài Gòn (Q.Bình Thạnh) và xa lộ Hà Nội là không đúng so với bản đồ và thực tế. Nội dung đúng phải là: phía bắc giáp sông Sài Gòn (Q.Bình Thạnh) và một phần P.An Khánh, Bình An, Q.2. Tương tự, quyết định nêu phía đông giáp phần còn lại P.An Khánh, Q.2 là không đúng so với bản đồ và thực tế. Nội dung đúng phải là: phía đông giáp phần còn lại của P.Bình Khánh, Q.2... “Những việc làm không đúng, thiếu trách nhiệm nêu trên của Kiến trúc sư trưởng TP.HCM không làm thay đổi thực tế ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm”, TTCP nêu rõ.