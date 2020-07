Thắp nén nhang lòng: Bí ẩn tâm linh

Những người trong các đơn vị tìm hài cốt liệt sĩ (HCLS) gần như tuyệt đối không tin vào ngoại cảm. Song, họ không ngần ngại kể những câu chuyện tâm linh từng chứng kiến trong quá trình tìm HCLS.

Vị anh hùng nhớ như in đợt đi tìm HCLS tại bản Năng Le (H.Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào). Hôm đó, Đội quy tập 584, thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, do ông làm trưởng đoàn. Băng rừng lội suối quá mệt, nên vừa vượt qua sông Sê Pôn đoàn dừng lại nghỉ. Anh Bun Khốt (người Lào) dẫn đoàn, chợp mắt dưới gốc cây sung được một lúc bỗng choàng tỉnh, quay sang nói với đại tá Lưu: “Dưới gốc cây tôi nằm có bộ đội đấy, anh ấy bảo: “Sao các anh đi tìm LS mà không đưa tôi về với?”. “Lúc đó tôi không tin vì dưới cây sung to như rứa, ai chôn chiến sĩ. Tôi nghĩ chắc Bun Khốt ám ảnh mơ hoang thôi”, ông Lưu tâm sự. Nhưng Bun Khốt khăng khăng: “Tôi nghe anh bộ đội Việt Nam cầu xin thật mà”. Lần khần một hồi, đại tá Lưu lệnh cho các chiến sĩ khỏe nhất đào thử. Trong thâm tâm ông vẫn không tin. Nhưng, đào một lúc, mọi người phát hiện một bộ HCLS còn nguyên vẹn bên dưới lớp tăng