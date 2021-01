Thế giới ngầm “bão” đêm: Thâm nhập “lò” độ xe

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, “lò” này khá nổi tiếng trên địa bàn TP.HCM. Người chuyên độ xe đi đua trong “lò” này là 2 anh em tên A.S và A.C. “Tụi tôi chỉ lên được trái 57 hay trái 62 thôi. Còn lên trái 65 hoặc lớn hơn nữa thì anh C. trực tiếp làm. Anh C. chuyên làm Exciter; anh S. thì có thế mạnh về độ xe ga… Nói chung, mỗi người đều có trường phái riêng”, một thợ máy nói về 2 sư phụ chuyên độ xe của “lò”.





Ngày 18.1, PV Thanh Niên đến “lò” độ xe trên đường Công Chúa Ngọc Hân (P.13, Q.11) để tìm hiểu về thị trường “tân trang” xe đi “bão” đêm. Theo quan sát, “lò” này có quy mô khá lớn, nhiều “quái xế” tập trung uống cà phê bên cạnh “lò” để bàn về những chuyến “bão” đêm . Phía trong, 3 thợ máy đang làm việc hết công suất để độ xe.