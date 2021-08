Thêm 3.501 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

Trong số mắc mới do lây nhiễm trong nước, TP.HCM có 3.300 ca (giảm gần 50% so với ngày trước đó), Bình Dương (2.143), Long An (427), Đồng Nai (389), Tây Ninh (194), Bình Thuận (161), Đồng Tháp (156), Cần Thơ và Khánh Hòa mỗi tỉnh 150 ca, Đà Nẵng (93) và Hà Nội 24 ca. Các tỉnh khác mỗi tỉnh có 1 - 61 ca.