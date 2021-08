Thêm 5.000 ca mắc Covid-19 khỏi bệnh

Trong đó, 15 ca nhập cảnh và 10.639 ca trong nước (6.407 ca trong cộng đồng ) tại 37 tỉnh, thành. Trong đó, TP.HCM có 4.425 ca, Bình Dương 3.255 ca, Đồng Nai 657 ca... Trong ngày, có 5.000 bệnh nhân khỏi bệnh. Cũng trong ngày này có 380 ca tử vong; trong đó, TP.HCM có 307 ca, Bình Dương (45), Long An (17)... Từ đầu dịch đến nay, VN có 7.150 ca tử vong do Covid-19, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc, tương đương tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới