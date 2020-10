Thêm 6 bệnh nhân Covid-19 là người nhập cảnh, 15 ca được công bố khỏi bệnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ đánh bảo vệ bệnh viện chỉ vì nhắc đeo khẩu trang.

Lực lượng cứu hộ đã băng qua dòng lũ dữ của "cơn hồng thủy", để tiếp cận những hộ dân còn mắc kẹt trong vùng rốn lũ Quảng Bình để sơ tán đến nơi an toàn.

Đang lưu thông trên QL20, xe ô tô 7 chỗ ngồi bất ngờ bốc cháy. Rất may, 2 người đi trên xe ô tô đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Mặc dù đã xả lũ với lưu lượng lớn nhưng do mưa dồn dập trong nhiều ngày qua khiến nước hồ Kẻ Gỗ vượt cao trình thiết kế.

Một tổ công an 10 người đã được Công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị) thành lập để băng rừng vào xã Hướng Việt (H.Hướng Hóa), nhằm đưa thi thể một cán bộ công an hy sinh trong lúc đi cứu dân ra ngoài.