Thêm một thước đo là thêm một sức ép

Trước hết, dựa vào kết quả của chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC, Chính phủ sẽ có thêm một công cụ được lượng hóa để so sánh nỗ lực cải cách của từng địa phương, ban ngành và từ đó tạo sức ép và cạnh tranh trong cải cách giữa các bộ, ngành và địa phương. “Nếu chúng ta không đồng bộ, không áp từ trên xuống thì không ai muốn cải cách, vì cán bộ thực thi thủ tục không muốn rời bỏ quyền lợi”, ông Dũng chia sẻ.



Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC của Văn phòng Chính phủ, ông Ngô Hải Phan, cho biết thêm trên thực tế, hiện đã có nhiều chỉ số khác nhau để đánh giá về các TTHC, như chỉ số môi trường kinh doanh (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới, chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia của Diễn đàn kinh tế thế giới. Ở trong nước thì hằng năm, chỉ số như năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)...

Tuy nhiên, chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC 2018 là kết quả đo lường dựa trên trải nghiệm của doanh nghiệp đối với tính hợp lý của quy định pháp luật, thực tiễn thi hành và chất lượng thực thi TTHC. APCI 2018 bổ sung cho các chỉ số hiện có đánh giá về môi trường kinh doanh, quản trị hành chính công của VN và là dữ liệu cơ sở ban đầu cho việc đánh giá hiệu quả của các nỗ lực cải cách theo từng nhóm TTHC và theo vùng miền, địa phương trong các năm tiếp theo. Đây cũng được coi là chỉ dấu cho các cơ quan nhà nước ở T.Ư tiếp tục thực hiện các phương án kiểm soát TTHC, cắt giảm gánh nặng chi phí tuân thủ phù hợp tại các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý.

Trong khi đó, từ góc nhìn của doanh nghiệp, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, cho rằng các cơ quan quản lý không nên chỉ nhìn vào các con số, mà quan trọng hơn là phải nắm được các chỉ số được thiết kế như thế nào. Cùng với đó, theo doanh nhân này, các nhà điều hành cũng phải tự đặt cho mình câu hỏi: Tại sao nơi này làm tốt mà nơi khác chưa làm tốt, do con người hay do điều kiện vật chất, hay do lãnh đạo không quan tâm? Từ đó mới tìm ra được cách thức để kéo giảm chi phí thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp.