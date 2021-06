Thêm nhiều địa phương giãn cách, phong tỏa để phòng chống dịch

Trong các ca nhập cảnh, TP.Hà Nội có ca dương tính sau 30 ngày cách ly . 164 ca mắc do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TP.HCM 58 ca; Bắc Giang (16); Hưng Yên và Nghệ An mỗi tỉnh 11 ca; Phú Yên (10); Đồng Tháp (8); Hà Tĩnh và Đà Nẵng mỗi nơi 7 ca; Quảng Ngãi (6); Tây Ninh, Long An, Bắc Ninh, Bình Dương mỗi tỉnh có 5 ca; Long An, Hải Phòng, Bình Thuận và Hà Nội mỗi nơi có 2 ca; Thái Bình và Cần Thơ mỗi nơi có 1 ca. 131/164 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.