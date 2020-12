Thêm thuyền viên trên tàu biển từ Ukraine nhiễm Covid-19

Theo Ban Chỉ đạo, ca mắc Covid-19 mới công bố là bệnh nhân Covid-19 thứ 1.414 tại Việt Nam.

Trước đó, trên tàu này đã ghi nhận 2 ca dương tính với SAR-CoV-2, được cách ly ngay tại Khánh Hòa.

Liên quan đến nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vắc xin Covid-19 “made in Việt Nam” Nano Covax do Học viện Quân y đang thực hiện, Bộ Y tế cho biết, để đẩy nhanh tiến độ sản xuất vắc xin Covid-19 tại Việt Nam , Bộ này đã tạo mọi điều kiện tối đa nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các giai đoạn thử nghiệm so với điều kiện bình thường nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các bước, an toàn, khoa học.