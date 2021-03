Thí điểm xây dựng mô hình công an phường kiểu mẫu tại 5 thành phố

Ngày 17.3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị nghiệp vụ và công an 5 thành phố trực thuộc T.Ư về việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu trong xây dựng lực lượng, an ninh, trật tự và văn minh đô thị