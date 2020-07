TP.HCM: Cán bộ công an phường bị nhóm nhậu tấn công khi thực hiện nhiệm vụ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 50 ngày 16.7, tổ công tác gồm 1 công an khu vực và 2 bảo vệ dân phố thuộc Công an P.2 (Q.Phú Nhuận) đang tuần tra kiểm soát trên đường Trường Sa thì phát hiện một thanh niên đang đứng gần bàn nhậu của một nhóm người có dấu hiệu nghi vấn nên để nghị người này kiểm tra hành chính.

Khi tổ công tác đề nghị kiểm tra hành chính, người này không những không chấp hành mà bất ngờ nhóm người đang nhậu xông ra chửi bới tổ công tác. Nhóm này còn dùng gạch đá, nón bảo hiểm xông vào tấn công tổ công tác. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự căn ngăn của người dân chứng kiến.

Vụ việc khiến một công an phường bị trầy xước, 1 bảo vệ dân phố bị đánh bầm mắt và một bị thương ở bàn tay. Ngay lúc này, Công an P.2 và Công an Q.Phú Nhuận có mặt tại hiện trường, đưa 8 người về trụ sở công an chờ xử lý.

Công an P.2 xác định nhóm 8 người này là nhân viên của một công ty bảo vệ . Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an P.2 xác nhận có vụ việc trên và cho biết sức khỏe của chiến sĩ công an phường và 2 bảo vệ dân phố đều ổn định.