Thi thể nữ ở bìa rừng: Bắt nghi phạm ở vùng biển giáp ranh Thái Lan-Campuchia

Lãnh đạo H.Phú Quốc thưởng nóng cho lực lượng phá án 10 triệu đồng Sáng 12.1, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND H.Phú Quốc (Kiên Giang) đã đến chúc mừng lực lượng công an H.Phú Quốc và các đơn vị phối hợp. Tại đây, ông Nghiệp đã thưởng nóng cho các lực lượng tham gia phá án số tiền 10 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Trung Ông Phạm Văn Nghiệp thưởng nóng 10 triệu đồng cho lực lượng công an Ông Nghiệp cho biết Phú Quốc đang phát triển về kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch. Song song với sự phát triển đó kéo theo nhiều hệ luỵ, trong đó có hệ luỵ về an ninh trật tự trên địa bàn. “Việc lực lượng công an sớm truy tìm ra đối tượng giết người nêu trên giúp cho người dân và du khách an tâm hơn khi sinh sống và đến tham quan Phú Quốc”, ông Nghiệp nói.