Thích nghi với điều kiện mới, vừa sản xuất vừa chống dịch

Mặc dù bị tác động mạnh từ dịch bệnh, nhất là trong tháng 7, nhưng sản xuất, kinh doanh 7 tháng được duy trì với sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; an ninh lương thực được bảo đảm, nhất là cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho các khu vực bị cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội ... Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7 tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 2,2% so với cùng kỳ, tính chung 7 tháng tăng 7,9%.