Thôi chức chủ tịch phường ký văn bản 'ra khỏi nhà phải có giấy âm tính Covid-19'

Đồng thời ký quyết định điều động ông Dương Minh Sang, Phó trưởng Phòng Nội vụ TP.Biên Hòa giữ chức vụ quyền Chủ tịch UBND P.Hóa An từ ngày 27.7.

Theo UBND TP.Biên Hòa, lý do thôi chức do thời gian qua bà Hà xử lý chống dịch Covid-19 chưa tốt. “Bây giờ dịch bệnh đang căng, người nào làm chưa tốt thì phải thay người khác thôi”, một lãnh đạo UBND TP.Biên Hòa nói.

Đến nay TP.Biên Hòa là địa phương có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất tỉnh Đồng Nai với 1.647 ca, trong đó P.Hóa An nhiều nhất với 268 ca. Dịch tại P.Hóa An bắt đầu từ chợ Hóa An (nguồn lây từ chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM), để dập dịch từ ngày 11.7 P.Hóa An đã thực hiện phong tỏa toàn phường theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai.