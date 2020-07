'Thông chốt' CSGT bất thành, người vi phạm nói do 'tuổi trẻ nông nổi'

Công an Q.3 (TP.HCM) ra quân trấn áp tội phạm Lúc 19 giờ 30 ngày 16.7, Công an Q.3 (TP.HCM) tổ chức lễ ra quân “tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM diễn ra trong không khí cả nước triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám, Quốc khánh 2.9, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân…. Lúc 19 giờ 30 ngày 16.7, Công an Q.3 (TP.HCM) tổ chức lễ ra quân “tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM diễn ra trong không khí cả nước triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám, Quốc khánh 2.9, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân…. Thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn TP.HCM trong thời gian 2 tháng (từ ngày 15.7 đến hết ngày 14.9) với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.