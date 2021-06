Thông tin của hàng chục triệu người bị rao bán

Để tạo lòng tin, chủ tài khoản này sẵn sàng công khai một số tên người dùng, dữ liệu công dân hay địa chỉ doanh nghiệp Việt Nam lên web với đầy đủ thông tin cá nhân. Tài khoản Nemoc… cũng rao bán 2,7 triệu dữ liệu người dùng Việt Nam và được cập nhật từ năm 2021. Gói này sẽ cung cấp đầy đủ: họ tên, địa chỉ, email, CMND, số điện thoại…

Chúng tôi thử liên hệ một số điện thoại có tên N.N.T (có địa chỉ email và số điện thoại), qua trao đổi, chị T. xác nhận những thông tin bị rao bán là đúng và tỏ ra bất ngờ. “Thông tin đó là đúng, tôi không cung cấp cho ai cả. Còn địa chỉ email là email tôi dùng khi còn ở công ty cũ”, chị T. nói. Tương tự, ông N.V.N (51 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) cũng tỏ ra bất ngờ khi PV biết được thông tin địa chỉ, CMND và cả địa chỉ hiện tại đang sinh sống. PV giải thích rằng thông tin của ông N. đang bị rao bán trên web thì ông N. khẳng định: “Tôi không biết gì về việc rao bán đó cả”.

Đáng chú ý, số dữ liệu công dân Việt Nam, doanh nghiệp còn bị bán tràn lan tại các web chuyên cung cấp dữ liệu khách hàng. Điển hình như trang Datakhach...net quảng cáo số lượng lớn dữ liệu khách hàng từ khắp các miền đất nước và đủ loại ngành nghề. Thậm chí, web này còn cung cấp cả dữ liệu khách hàng. Theo đó, trang Datakhach...net phân chia rõ ràng các loại khách hàng như: TP.HCM, Hà Nội, có xe hơi, có thuê bao di động trả sau, gửi tiết kiệm ngân hàng...

Còn tại trang Vietnamhom...net, người quản trị của trang đã rao bán 2 triệu dữ liệu người dùng với giá chỉ từ... 100.000 đồng. Người này quảng cáo cung cấp kho data dữ liệu khách hàng trên 2 triệu số giá chỉ 60 đồng/số. Để khẳng định độ uy tín còn có báo giá hàng loạt “hạng mục” cho các khách hàng lựa chọn như: 3.000 khách vay tín chấp (giá 200.000 đồng); 10.000 khách vay tiêu dùng (giá 600.000 đồng); 10.000 phụ huynh có con học tại trường quốc tế TP.HCM (giá 600.000 đồng); 32.000 khách sở hữu xe hơi tại TP.HCM (giá 2 triệu)...

Trả lời Thanh Niên, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng ATHENA, cho hay để lấy thông tin công dân rao bán trên mạng thì phải thu giữ thông tin cá nhân, mà thông tin cá nhân này được các tổ chức ngân hàng, cơ quan nhà nước, Chính phủ thu thập dữ liệu của công dân. Sau khi lưu trữ, có thể trong quá trình thao tác hệ thống có những lỗ hổng, hoặc cá nhân trong hệ thống họ cố tình đánh cắp đưa ra ngoài.

Ông Thắng cảnh báo nếu dữ liệu bị lộ lọt số lượng lớn sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Như CMND/CCCD bị bán ra ngoài thì đối tượng dễ làm giả, hoặc sử dụng giấy tờ này để đi rút tiền ở ngân hàng. Ông Thắng đánh giá: “Hiện chế tài đối với hành vi để mất hoặc bán dữ liệu đã thu thập, lưu trữ chưa có, hoặc nếu có thì rất thấp. Cho nên cần có quy định chặt chẽ hơn đối với những đơn vị thu thập dữ liệu”.

Theo lãnh đạo Cục An ninh mạng và PCTP công nghệ cao Bộ Công an, Cục đã phát hiện nhiều đường dây, tổ chức, cá nhân có hoạt động thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân trái phép . Hoạt động này diễn ra phổ biến, công khai, đặt ra thách thức đối với an ninh dữ liệu quốc gia, uy tín của doanh nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Vị này khuyến cáo, người dân nên cẩn thận với tất cả tài khoản trực tuyến, chỉ mở khi sử dụng để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng.