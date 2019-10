Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo qua đời vì ngã từ tầng 8 trụ sở Bộ

Theo nguồn tin, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay, 17.10, khi ông Lê Hải An ra ban công của trụ sở Bộ Giáo dục - Đào tạo . Hiện tại, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để giải quyết vụ việc.

Tới 9 giờ 30 sáng nay, Bộ Giáo dục -Đào tạo cũng đã có thông tin chính thức về vụ việc, thông báo Thứ trưởng Lê Hải An do tai nạn đã từ trần vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 17.10.2019, tức ngày 19.9 năm Kỷ Hợi. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Thứ trưởng Lê Hải An sẽ được thông báo sau.

Hiện, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng đang phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng và các đơn vị khác tiến hành khám nghiệm, tổ chức công tác điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của Thứ trưởng Lê Hải An

sinh năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quán tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là kỹ sư Địa vật lý tại Đại học Thăm dò Địa chất Matxcơva, Liên bang Nga; thạc sĩ dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei; tiến sĩ Dầu khí tại Đại học Heriot - Watt, Anh. Ông Lê Hải An,