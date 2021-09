Thủ tướng: 'Chỉ kiểm tra xe chở hàng tại điểm đi, điểm đến'

Một số nhà đầu tư lớn của Mỹ đã dự tại các điểm cầu trực tuyến.

Tại buổi tiếp, đại diện của một số doanh nghiệp Mỹ đã báo cáo Thủ tướng tình hình hoạt động tại Việt Nam, đồng thời nêu một số khó khăn, bất cập và đề xuất liên quan đến việc duy trì chuỗi cung ứng, vận chuyển hàng hóa, tổ chức sản xuất, cấp phép làm việc và di chuyển nội địa cho các chuyên gia, tiếp cận nguồn vắc xin, thủ tục hành chính, thuế và phí…

Các doanh nghiệp đều đánh giá cao chiến lược, biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm sản xuất, lưu thông an toàn của Chính phủ Việt Nam thời gian qua là đúng hướng; tuy nhiên mong việc tổ chức thực hiện tại các địa phương cần hiệu quả, thông suốt và kịp thời hơn.

Thủ tướng cho biết các biện pháp phòng chống dịch được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên, khi thực hiện có những địa phương đã đưa ra một số quy định chưa phù hợp. Chính phủ đã và sẽ tiếp tục có các chỉ đạo để điều chỉnh, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt trên toàn quốc theo tinh thần chỉ kiểm tra xe chở hàng tại điểm đi, điểm đến và bảo đảm các quy định an toàn phòng, chống dịch, các địa phương không ban hành, bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn cầu thị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp nước ngoài, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Tuy nhiên, Thủ tướng khẳng định đây chỉ là những khó khăn nhất thời, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh; thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; ban hành ngay trong tuần tới nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nước ngoài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; đồng thời giao các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế thích ứng an toàn với dịch bệnh trên tinh thần “sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”…