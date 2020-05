Thủ tướng: Lãnh đạo Quảng Ninh không được 'mắc bệnh thành tích'

Ngày 24.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc , cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư đã có cuộc làm việc với tỉnh Quảng Ninh về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19.

Tại cuộc làm việc, báo cáo với Thủ tướng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, cho biết địa phương này có tốc độ tăng trưởng cao, GRDP đạt gần 11%, trong giai đoạn 2016 - 2019. Đặc biệt, năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 6.135 USD (năm 2020 ước đạt 6.500 USD), cao gấp đôi bình quân chung cả nước.

Cơ cấu kinh tế của vùng đất mỏ Quảng Ninh chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững, chuyển từ “nâu sang “xanh”, qua đó việc đóng góp của ngành than vào tăng trưởng của tỉnh có xu hướng giảm dần, từ 21,3% trong cơ cấu GRDP năm 2015 xuống còn 17,3% năm 2020 (năm 2019 là 18,2%).

Cũng theo ông Ký, ngành du lịch , dịch vụ tại Quảng Ninh ngày càng giữ vai trò chủ đạo và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Số lượng khách du lịch năm 2019 đạt 14 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 5,75 triệu lượt, chiếm trên 41%.

Thu ngân sách của Quảng Ninh cũng luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2019 đạt gần 163.000 tỉ đồng, trong đó thu nội địa chiếm hơn 72,3%.

Quang cảnh cuộc làm việc của Thủ tướng với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Theo ông Nguyễn Xuân Ký, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngành du lịch, dịch vụ Quảng Ninh bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng (tổng số khách du lịch 4 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 1,54 triệu lượt, giảm 77% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 2.766 tỉ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ). Trước tình hình này, tỉnh đã tung ra gói kích cầu du lịch trị giá 200 tỉ đồng.

Phát triển vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng

Sau khi nghe báo cáo của tỉnh Quảng Ninh và ý kiến đánh giá của các bộ, ngành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Quảng Ninh có bước đột phá trong phát triển đô thị, đạt trên 65%. Đây là tiền đề để Quảng Ninh trở thành TP trực thuộc T.Ư trước năm 2030.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng Quảng Ninh có mức thu nhập bình quân/đầu người còn thấp. Đến nay, địa phương vẫn chưa công bố là tỉnh nông thôn mới; thu hút FDI còn chưa hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực chưa đạt yêu cầu. Đối với công tác môi trường ở các vấn đề nhạy cảm như việc xả thải ra vịnh Hạ Long cần phải đạt kết quả cao hơn.

Thủ tướng cho rằng Quảng Ninh còn nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển hơn nữa Ảnh N.H

“Như tôi vẫn nói, đằng sau tấm huy chương là gì? Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh không được thỏa mãn non hay mắc bệnh thành tích. Quy mô đóng góp kinh tế của Quảng Ninh đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế cả nước vẫn còn thấp. Trong khi đó, đây là địa phương có nhiều lợi thế về diện tích đất đai; còn nhiều dư địa về tài nguyên, di sản, vùng đất, vùng trời, du lịch, dịch vụ và kinh tế biển…”, Thủ tướng nói.

Trong thời gian tới, Thủ tướng mong muốn Quảng Ninh không chỉ la cực phát triển của vùng Đông Bắc mà là của cả khu vực phía Bắc, vừa là phên dậu Tổ quốc, vừa có đóng góp mạnh mẽ để phát triển kinh tế - xã hội đất nước.