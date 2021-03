Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Không cầm chừng, ỷ lại chờ giao thời'

Phát biểu kết luận cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, hôm qua 2.3, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ không có tư tưởng cầm chừng, ỷ lại, chờ đợi trong lúc giao thời mà cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, “làm đến phút cuối cùng”.

“Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thực hiện chuyển giao nhiệm vụ cho Chính phủ khóa mới theo đúng quy định với tinh thần là bảo đảm tính kế thừa, phát huy công khai, minh bạch cả về việc chuyển giao nhiệm vụ, công việc và công tác cán bộ, bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự”, Thủ tướng khẳng định.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép để kinh tế xã hội phát triển nhưng kiểm soát tốt dịch bệnh. Đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế, xã hội, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,5% như Nghị quyết của Chính phủ đã báo cáo; nâng cao hơn nữa hiệu quả hội nhập nhằm thúc đẩy xuất khẩu, thu hút có sàng lọc nguồn vốn FDI có chất lượng.

Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra chiều cùng ngày, nhiều vấn đề nóng đã được đặt ra với đại diện các bộ ngành. Nói về kế hoạch cụ thể cũng như lộ trình tiêm vắc xin, sau khi Thủ tướng có chỉ đạo Bộ Y tế “triển khai ngay tuần này”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết hiện Viện Kiểm định vắc xin đã kiểm định xong lô hơn 117.000 liều vừa về từ Hàn Quốc hôm 24.2. Song do còn thiếu phiếu kiểm định phía Hàn Quốc nên cơ quan này đang hối thúc Bộ Y tế Hàn Quốc chuyển sang. “Hy vọng cuối tuần này hoặc đầu tuần sau sẽ có, thì sẽ triển khai tiêm ngay”, ông Cường nói. Theo ông Cường, ngoài các đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ, sẽ có thêm địa bàn ưu tiên. Theo đó, tỉnh thành nào đang có dịch sẽ được tiêm trước, mà cụ thể là Hải Dương sẽ được ưu tiên tiêm sớm nhất.

Nói về thông tin “Bộ Công an khen thưởng một số cán bộ chiến sĩ trong vụ án liên quan Trịnh Xuân Thanh ”, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết vụ án liên quan Trịnh Xuân Thanh là đại án, thuộc diện được Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng T.Ư theo dõi, chỉ đạo, được khởi tố từ năm 2016, đã được 2 cấp tòa án xét xử và bản án đã có hiệu lực. “Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội, thu hồi hơn 7,3 tỉ đồng, kê biên nhiều ô tô, bất động sản, phong tỏa nhiều tài sản, cổ phiếu. Kết quả đó là thành tích của nhiều đơn vị. Sau vụ án này, nhiều cơ quan liên quan đều có đánh giá, rút kinh nghiệm và việc khen thưởng cho cá nhân là chuyện hết sức bình thường”, ông Xô nói. Tuy nhiên, theo ông Xô, vừa qua có một số bức ảnh không rõ xuất xứ, có tổ chức chống đối thêu dệt, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của lực lượng công an, khiến dư luận có sự hiểu lầm.