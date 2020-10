Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Sáng 13.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xúc cử tri Hải Phòng tại CLB Bạch Đằng, nơi sinh hoạt của những cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp, trung cấp của Đảng, chính quyền, các đoàn thể và lực lượng vũ trang nghỉ hưu ở TP.Hải Phòng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã đề nghị Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết chuyên đề về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển, phát huy thế mạnh, lợi thế của Hải Phòng; về chính quyền đô thị tại Hải Phòng như đã áp dụng cho TP.HCM - Hà Nội - Đà Nẵng ). Cụ thể, cử tri đề nghị Quốc hội cho phép Hải Phòng hình thành một số quận mới và TP.Thủy Nguyên như TP.HCM đang lấy ý kiến thành lập TP.Thủ Đức; ưu tiên tăng vốn đầu tư công xây dựng kết cấu hạ tầng; sớm quyết định xây dựng bến cảng nước sâu số 3, số 4; xây dựng tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai theo chuẩn khổ mới.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục tăng cường các giải pháp, biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết để quản lý tốt hơn nữa về văn hóa xã hội, đặc biệt về đạo đức xã hội; có những giải pháp, biện pháp để quản lý chặt chẽ hơn nữa người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.

Cử tri đề nghị Thủ tướng giao cho Thanh tra Chính phủ và Bộ Y tế thực hiện việc rà soát, thậm chí thanh tra tất cả các dự án lớn trong lĩnh vực xã hội hóa đầu tư vào y tế từ nhiều năm nay để làm sáng rõ vấn đề, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tiếp tục quan tâm đến giáo dục đào tạo bằng những chính sách cụ thể hơn...

Cử tri thuộc CLB Bạch Đằng cũng nêu nhiều vấn đề liên quan bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh - quốc phòng, để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri và sẽ báo cáo Quốc hội và chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện.