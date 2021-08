Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Khi người dân cần, gọi thì phải có'

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Dương báo cáo ngắn gọn về tình hình dịch Covid-19 tại địa phương. Trong lúc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương báo cáo đến đâu, Thủ tướng hỏi lại và làm rõ đến đó.

Thủ tướng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương trong một số việc Bí thư phải quyết định luôn cho nhanh chứ không phải chờ Ban thường vụ biểu quyết.

Về công tác phòng chống dịch, Thủ tướng hỏi ông Võ Văn Minh: "Liệu trong hai tuần nữa hết giãn cách có kiểm soát được dịch hay không?". Ông Minh trả lời: "Đối với 11 phường ở TX.Tân Uyên, TP.Thuận An đang là vùng đỏ đậm đặc sẽ tiếp tục quét xét nghiệm diện rộng, nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và có thể kiểm soát được dịch". Nghe vậy, Thủ tướng nói: “Biết rằng quét xét nghiệm sẽ phát hiện ra nhiều F0 nhưng không lo vì phát hiện bệnh sớm thì điều trị sẽ nhanh khỏi bệnh”.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành đi kiểm tra tại công ty "3 tại chỗ". Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Về vấn đề khai giảng năm học mới, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế phải cho ý kiến ngay. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng khai giảng chậm 1 tháng cũng không sao và đến hè năm sau sẽ học bù.

Khó kiểm soát hết 11 xã "vùng đỏ đậm đặc"

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long , hiện nay các nhà trọ ở 11 xã phường "vùng đỏ đậm đặc" rất khó kiểm soát do tập trung đông người; nhà trọ nhỏ hẹp, san sát nhau dễ lây lan từ phòng này qua phòng khác. Do đó, đến ngày 15.9, chỉ có thể kiểm soát được một số phần nào đó trong 11 xã, phường như đã nêu.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng hiện nay Bình Dương cứ test nhanh cho kết quả dương tính là thu dung đưa đi cách ly, điều trị ngay chứ không cần chờ kết quả xét nghiệm PCR.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng mô hình khu cách ly tạm thời hiện nay không còn phù hợp nữa mà phải chuyển đổi thành các trạm y tế lưu động (hiện Bình Dương có 33 trạm) để cấp ngay trang thiết bị y tế, ô xy vào các khu cách ly tạm thời này để điều trị.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng khẳng định người dân Bình Dương trong "vùng đỏ" từ 18 tuổi trở lên phải được tiêm vắc xin. Trong tháng 9.2021, Bình Dương sẽ được cấp và tiêm vắc xin phủ hết toàn tỉnh. Bộ Y tế tiếp tục tăng quân chi viện cho Bình Dương.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực của hệ thống chính trị Bình Dương trong công tác phòng chống dịch; nỗ lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sự chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp cũng như vai trò của nhân dân trong phòng chống dịch cần được biểu dương.

Lực lượng tình nguyện lấy mẫu xét nghiệm ở Bình Dương. (Trong ảnh, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát Nguyễn Văn Ân động viên đội tình nguyện)

Thủ tướng ghi nhận kết quả chống dịch đợt này đã đạt được một số kết quả tốt, kiểm soát và mở rộng được "vùng xanh". Chỉ còn 3 huyện thị "vùng đỏ" (TP.Thuận An, TP.Dĩ An và TX.Tân Uyên). Thủ tướng yêu cầu phải tập trung mọi nguồn lực cho 3 địa phương này và chậm nhất đến 15.9 phải kiểm soát được theo quy định của Bộ Y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu: “Lấy xã phường làm pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ; lấy nhà máy xí nghiệp làm pháo đài, công nhân là chiến sĩ. Những chiến sĩ này phải tích cực thực hiện chống dịch, thực hiện nghiêm giãn cách, đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu và thực hiện giãn cách, không để F0 lây lan ra cộng đồng”.

Cán bộ P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) đến tận nhà trọ chi tiền hỗ trợ cho dân. Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Thủ tướng cũng yêu cầu các xã phường ở Bình Dương phải tập trung tuyên truyền cho người dân thực hiện giãn cách; tiếp nhận thông tin khi người dân cần, gọi, hỏi thì phải đáp ứng ngay nhất là về an sinh xã hội. Phải đáp ứng mọi yêu cầu về y tế, khi người dân cần, người dân gọi thì xã phường phải đáp ứng. Đồng thời, phải tăng cường các trạm y tế lưu động. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội để người dân yên tâm giãn cách.

Thủ tướng yêu cầu mỗi xã phường ở Bình Dương phải có kho dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm cho dân. (Trong ảnh là kho dự trữ ở P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một). Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Mỗi xã phường phải có kho dự trữ nhu yếu phẩm, lương thực ở các xã phường. Về xét nghiệm, Thủ tướng yêu cầu phải thần tốc, kịp thời, khoa học, an toàn để phân loại F0 chữa trị kịp thời. Giảm bệnh nặng, giảm tử vong, phải nhanh chóng tiếp cận y tế từ xa, từ ở dưới xã phường để hướng dẫn cấp cứu không để chuyển bệnh nặng.

“Muốn giảm F0 thì phải cách ly triệt để, giãn cách xã hội triệt để. Thuốc điều trị và vắc xin, đề nghị Bộ Y tế tập trung vào cho Bình Dương”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.