Thủ tướng phân công công việc cho lãnh đạo Chính phủ

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nước; chiến lược, chính sách tài chính , tín dụng, tiền tệ quốc gia; chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng thể chế; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; địa giới hành chính… Thủ tướng sẽ trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, TTXVN, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.