Thủ tướng: 'Sớm có hướng dẫn để 30.9 có thể chuyển trạng thái phòng chống dịch'

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dự thảo hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh được xây dựng trên cơ sở thực tiễn chống dịch gần 2 năm qua, kinh nghiệm của các địa phương, tham khảo kinh nghiệm thế giới, các hướng dẫn của WHO, các ý kiến chuyên gia. Những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ và Bộ đã có nhiều cuộc làm việc lấy ý kiến về dự thảo này. Báo cáo về ứng dụng PC-COVID, ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 quốc gia, thống nhất tất cả các ứng dụng hiện có theo chỉ đạo của Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Huy Dũng cho rằng để ứng dụng này hoạt động hiệu quả thì dữ liệu là rất quan trọng. Do đó, ứng dụng sẽ kết nối liên thông dữ liệu tiêm chủng, xét nghiệm, dữ liệu bảo hiểm xã hội, xác thực thông tin về người dân qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… Sắp tới, có thể có tới hàng triệu giao dịch xác thực mỗi ngày qua ứng dụng này, do đó cần bảo đảm thực hiện trơn chu. Ứng dụng này cũng có thể tích hợp các ứng dụng khác trong tương lai. Ví dụ, các địa phương có thể xây dựng các modul đặc thù riêng với từng địa phương, được tích hợp vào PC-COVID, người dùng khi tới địa phương đó thì chức năng đặc thù sẽ tự động xuất hiện.