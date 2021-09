Thủ tướng yêu cầu Hà Nội điều chỉnh bất cập trong cấp giấy đi đường

Trong một tháng rưỡi qua, kể từ khi bắt đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 đến nay, TP.Hà Nội liên tục thay đổi việc cấp, kiểm tra giấy đi đường, chỉ sau 2, 3 ngày ban hành. Cụ thể, ngày 23.7, khi Chủ tịch TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND áp dụng giãn cách toàn thành phố, nhiều cơ quan, đơn vị được tự in mẫu giấy đi đường cho cán bộ, công nhân viên.

Sau đó, UBND TP.Hà Nội thống nhất mẫu giấy sử dụng chung cho các đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách. Mẫu giấy gồm thông tin cá nhân, địa chỉ, nơi làm việc, mục đích tham gia giao thông… với xác nhận của UBND xã hoặc xác nhận của đơn vị.

Đến ngày 8.8, TP lại ban hành văn bản siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường; yêu cầu ngoài mẫu giấy đi đường đã được ban hành theo mẫu chung của thành phố, phải xuất trình kèm theo: căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đầu tháng 9, khi phân 3 vùng chống dịch, TP.Hà Nội giao Công an cấp giấy, theo đó có 6 nhóm đối tượng dự kiến được cấp giấy đi đường. Nhưng chỉ 2 ngày sau, Công an Hà Nội ra văn bản hướng dẫn, phân cấp cụ thể về thẩm quyền cấp giấy đi đường, điều chỉnh lại so với dự kiến ban đầu. Trong đó, nhóm các cơ quan nhà nước, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nhà nước … thẩm quyền cấp giấy đi đường được điều chỉnh như cũ, do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp.