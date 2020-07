Thừa Thiên - Huế tạm dừng kinh doanh karaoke, vũ trường, massage… từ 0 giờ 30.7

Thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tính đến 22 giờ 50 ngày 28.7, có 4.166 người đi từ vùng có dịch về Huế, tổng cộng có 1.660 người cách ly với 3 mức độ, gồm 8 người thuộc diện cách ly tập trung do ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh quyết định; 72 người cách ly do cấp địa phương và trung tâm y tế huyện quyết định; 1.580 người cách ly tại nhà do cấp xã quyết định.